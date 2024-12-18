На Урале спасли молодого лебедя с сильным кашлем

В Екатеринбурге ветеринары спасли жизнь молодого лебедя-шипуна, который из-за болезни не смог улететь на зимовку вместе с остальными птицами.

Его отловили неравнодушные люди и доставили специалистам для оказания помощи. «На приеме поведение активное, частый сухой кашель. Внешних повреждений не обнаружено. При аускультации легких дыхание слева жесткое с сухими хрипами, справа ослаблено. На приеме проведены общеклинический анализ помета, исследование пробы помета на КУМ по Циль-Нильсену, взята проба на ПЦР на хламидиоз и микоплазмоз. Лебедю диагностированы пневмония, энтерит, аэросаккулит», – сообщили ветврачи из клиники «Зооспец» на своей странице ВК.

Заботу о птице взял на себя центр спасения животных «Особый питомец». Ранее его специалисты спасли вмерзшего в лед пеликана и раненого дробью фламинго.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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