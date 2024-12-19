Прокуратура взяла на контроль случай с отравлением шпротами в Екатеринбурге

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взяла на контроль доследственную проверку в связи с заболеванием ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, которые купили на мини-рынке консервированные шпроты с маслом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 65-летняя пенсионерка и ее 37-летняя дочь почувствовали себя плохо 8 декабря, у них возникли признаки пищевого отравления. 10 декабря одна из женщин вызвала скорую помощь и была госпитализирована. Вторую положили в больницу 16 декабря. Сейчас обе пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения в тяжелом состоянии. В остатках консервов был найден возбудитель ботулизма.

Как уже писал «Новый День», женщины купили консервы на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного лица с грузовой машины. С целью розыска продавца информация направлена в правоохранительные органы. Консервы произведены 13.09.2024 рыбзаводом «За Родину» (238345, Россия, Калининградская обл., город Светлый, поселок Взморье, ул. Заливная, д. 2 А). Покупателей, обнаруживших такую продукцию с датой изготовления 13.09.2024 г., просят проинформировать Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по телефону: 8(343)270-15-91.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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