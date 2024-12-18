Екатеринбурженки поели шпрот и заболели ботулизмом (ФОТО)

В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом после употребления в пищу шпрот в масле. Состояние заболевших оценивается как тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, консервы произведены 13.09.2024 рыбзаводом «За Родину» (238345, Россия, Калининградская обл., город Светлый, поселок Взморье, ул. Заливная, д. 2 А). Со слов одной из пострадавших, консервы были куплены на мини-рынке возле ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного лица с грузовой машины. Остатки продукции были исследованы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», в ней выявлен ботулотоксин.

Управление Роспотребнадзора продолжает расследование. С целью розыска продавца информация направлена в правоохранительные органы.

Гражданам настоятельно рекомендуется:не приобретать пищевую продукцию в неустановленных местах, на улице, с рук, при отсутствии документов о соответствии продукции техническим регламентам и товаросопроводительных документов. Необходимо обращать внимание на внешний вид продукта, состояние упаковки, наличие маркировки, соблюдение условий хранения и сроков годности, установленных изготовителем продукции. Покупателей, обнаруживших такую продукцию с датой изготовления 13.09.2024г., просят проинформировать Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по телефону 8(343)270-15-91.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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