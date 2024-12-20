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Пятница, 20 декабря 2024, 12:25 мск

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На производителя шпрот с ботулизмом возбуждено уголовное дело

Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области

После того, как в Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом, поев консервированных шпрот, полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщил пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых, дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. Представители МВД проводят оперативные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к реализации и изготовлению данной продукции. Горожан, которые покупали рыбные консервы на мини-рынке возле ДК ВОС (ул. Техническая, 23), просят обратиться в органы внутренних дел по тел. +7(343)356-42-10 или 02 (102 по мобильному). Сотрудники ОВД также настоятельно рекомендуют не покупать продукты питания в сомнительных местах, с рук. Необходимо обращать внимание на внешний вид упаковки, наличие соответствующей маркировки, соблюдение сроков годности и условий хранения.

Как уже сообщал «Новый День», в начале декабря мать и дочь купили консервы из шпрот на мини-рынке возле ДК ВОС. 10 декабря в больницу попала младшая из них, 16 декабря – вторая. Сейчас обе пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения в тяжелом состоянии. В остатках консервов был найден возбудитель ботулизма.

Консервы произведены 13.09.2024 рыбзаводом «За Родину» (238345, Россия, Калининградская обл., город Светлый, поселок Взморье, ул. Заливная, д. 2 А). Покупателей, обнаруживших такую продукцию с датой изготовления 13.09.2024 г., просят проинформировать Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по телефону: 8(343)270-15-91.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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