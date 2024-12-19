Врачи: жизни женщин, отравившихся шпротами, в опасности

Екатеринбурженки, которые заболели ботулизмом из-за употребления в пищу зараженных шпрот, все еще находятся в очень тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Как сообщает пресс-служба ГКБ № 40, старшая из женщин, 65 лет, поступила в приемное отделение инфекционной службы 16 декабря с признаками ботулизма: двоение в глазах, нечеткость зрения, затрудненное глотание и измененная речь, сухость во рту, слабость. В этот же день из Центральной городской больницы № 14 в ГКБ № 40 была переведена дочь первой пациентки, состояние которой потребовало искусственной вентиляции легких в условиях реанимации.

Обе женщины при поступлении были в ясном сознании, но действие токсинов привело к параличу мышц, у одной – дыхательных, у другой мышц диафрагмы, что вызвало парез желудка и кишечника. Врачи ГКБ № 40 провели комплексное лечение: ввели обеим противоботулиническую сыворотку, промыли желудок и кишечник, провели симптоматическую терапию.

«Случаи ботулизма проходят через инфекционную службу 1-2 раза в год и чаще всего отмечаются очень тяжелым течением. Накануне Нового года призываем хозяек обратить внимание на качество консервированных продуктов, условия их хранения, чтобы избежать тяжелых и опасных заболеваний. Тем более, что для обезвреживания ботулотоксина достаточно термической обработки консервированной продукции», – советует заместитель главного врача ГКБ № 40 по инфекционной службе, к.м.н. Наталия Бацкалевич.

Признаки начала заболевания: рвота, диарея в первые сутки заболевания, которые затем сменяются задержкой стула, общим недомоганием, непроизвольным опущением век, сухостью в рту, затруднением при глотании, чувством нехватки воздуха, слабостью в конечностях. Количество симптомов зависит от тяжести заболевания. Врачи подчеркивают: чем раньше диагностировано заболевание и начато лечение, тем эффективней будет сыворотка от ботулизма.

Как уже сообщал «Новый День», в начале декабря мать и дочь купили консервы из шпрот на мини-рынке возле ДК ВОС. 10 декабря в больницу попала младшая из них, 16 декабря – вторая. Сейчас обе пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения в тяжелом состоянии. В остатках консервов был найден возбудитель ботулизма.

С целью розыска продавца информация направлена в правоохранительные органы. Консервы произведены 13.09.2024 рыбзаводом «За Родину» (238345, Россия, Калининградская обл., город Светлый, поселок Взморье, ул. Заливная, д. 2 А). Покупателей, обнаруживших такую продукцию с датой изготовления 13.09.2024 г., просят проинформировать Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по телефону: 8(343)270-15-91.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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