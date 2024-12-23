В Екатеринбурге на Новый год введут особый противопожарный режим

В Екатеринбурге с 28 декабря будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, отметили в мэрии.

«На Новый год значительно вырастает риск возникновения пожаров. Жители массово покупают, хранят и используют пиротехнику. Чтобы защитить екатеринбуржцев, считаю необходимым ввести в городе особый противопожарный режим – соответствующее постановление подпишу на неделе. Повышенные требования безопасности будут действовать с 28 декабря», – объявил мэр.

Как ранее писал «Новый День», на контроле у МЧС находится 259 объектов, где торгуют пиротехникой. Всего в преддверии Нового года ревизоры обнаружили 52 нарушения пожарной безопасности. Среди них – близкое расположение павильонов пиротехники к другим зданиям, отсутствие огнетушителей и пожарных извещателей, хранение пиротехники рядом с обогревательными приборами, захламление эвакуационных путей.

Напомним, фейерверки нельзя запускать с балконов и крыш, вблизи автозаправок, нефтепроводов и ЛЭП. Лучше отказаться от праздничного салюта при сильном ветре. При поджигании заряда нельзя курить и разводить рядом открытый огонь. Если заряд не сработал, нужно просто засыпать его снегом – не нужно склоняться над ним, трясти, пытаться повторно зажечь.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Валентина Ярославцева

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