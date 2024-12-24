Бывшему замминистра экономики отказали в освобождении из колонии

Свердловский областной суд отказал бывшему замминистра по экономике Свердловской области Михаилу Шилиманову в замене наказания – он останется в колонии.

Как уже писал «Новый День», в 2021 году Михаил Шилиманов был осужден за посредничество во взятке, которую вымогал у подрядчика бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов. Но на тот момент бывший замминистра уже отбывал срок из-за мошенничества с домами «Бухты Квинс» – там ему дали 5 лет колонии. По совокупности преступлений судья назвала 9 лет колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей.

В октябре этого года Шилиманов обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. В удовлетворении ходатайства ему было отказано.

Шилиманов оспорил это решение в Свердловском областном суде, но пересмотра постановления добиться не удалось. Неотбытый срок наказания у Шилиманова на сегодняшний день – 4 года 1 месяц 6 дней.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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