Коронавирус стал сезонным ОРВИ, но тяжелые формы не исчезли

Вирус Covid-19, вызвавший пандемию по всему миру, перешел в разряд сезонных респираторно-вирусных инфекций. Как сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, эпидемиологи постоянно отслеживают мутации коронавируса SARS-CoV-2, но опасных штаммов пока не выявлено. В основном сейчас циркулируют разновидности «омикрона». В последние две недели наблюдается снижение заболеваемости Covid-19, что в целом соответствует тенденции заболеваемости по ОРВИ.

«Меры профилактики – те же самые, что и при ОРВИ. За исключением специфической вакцинопрофилактики, которая проводится сейчас в меньших масштабах. Вакцину получают те, кто ни разу не прививался от коронавируса, либо люди с хроническими заболеваниями», – добавила эксперт. Врач отделения анестезиологии-реанимации Свердловской ОКБ №1 Ольга Малкова отметила, что ковид все еще может вызвать тяжелое течение болезни. «В группе риска находятся пожилые пациенты и пациенты с тяжелой сопутствующей патологией. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и так далее. Тяжелых пациентов с коронавирусом стало в разы меньше, чем было в пандемию, но они есть. Лечится коронавирус в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава, которые постоянно меняются», – сообщила врач.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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