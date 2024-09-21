Роспотребнадзор сообщил о новом варианте коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора мониторируют ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC, который впервые был выявлен в Германии в июне 2024 года. Как сообщила пресс-служба ведомства, новый вирус является рекомбинантом двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3.

Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. Среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Как отметили в Роспотребнадзоре, XEC после обнаружения в Германии был выявлен ещё в нескольких странах. Самые ранние случаи заболевания этим вариантом были зарегистрированы в Италии в мае. Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «Омикрона».

В ведомстве напомнили: чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. В числе советов врачей – оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

На текущей неделе сообщалось, что заболеваемость коронавирусом за семь дней выросла на 29,8%, а гриппом и ОРВИ – на 49,7%. Почти каждый пятый заболевший находится в двух столицах или Подмосковье. В Москве чаще всего заражаются вариантом FLIRT.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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