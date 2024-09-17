Заболеваемость Covid-19 в России за неделю выросла почти на 30%

Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 29,8%, а гриппом и ОРВИ – на 49,7%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Почти каждый пятый заболевший находится в двух столицах или Подмосковье.

Специалисты провели совещание о мерах по подготовке к эпидемическому сезону. По данным ведомства, в стране зарегистрировали более 705 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, а также 32 тыс. случаев Covid-19.

«Количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей. Около 17% приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Зарегистрировано свыше 32 тыс. случаев Covid-19, что на 29,8% выше, чем на прошлой неделе», – говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор предупредил, что в России растет число штаммов коронавируса, которые могут обходить естественную защиту организма.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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