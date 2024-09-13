В России резко выросло число устойчивых к иммунитету вариантов коронавируса

В России растет число штаммов коронавируса, которые могут обходить естественную защиту организма. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT», – говорится в сообщении.
Эти варианты имеют особенность, которая позволяет возбудителю избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки.
Штаммы LB.1 и KP.3 обладают высоким уровнем инфекционности по сравнению с их предшественником. Вариант LB.1 приобрел мутацию, которая значительно усиливает его способность обходить иммунитет.
Распространение данных штаммов коронавируса привело к существенному росту заболеваемости Covid-19 в России в начале сентября 2024 года.
Москва, Зоя Осколкова
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