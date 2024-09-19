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Четверг, 19 сентября 2024, 16:31 мск

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В Москве чаще всего заражаются FLIRTом

В Москве зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Как заверила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, уровень инфицирования соответствует сезону.

По ее словам, в структуре заболевших преобладают пациенты с ОРВИ, главным образом с риновирусом (65%) и COVID-19 (27%), который стал привычным сезонным заболеванием в столице.

«Самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLIRT, а именно его генетические линии. Пациенты достаточно быстро идут на поправку, болезнь зачастую проходит легко и без осложнений», – уточнила Ракова.

При этом вице-мэр напомнила москвичам о необходимости своевременной вакцинации.

Москва, Светлана Антонова

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