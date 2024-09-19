В Москве чаще всего заражаются FLIRTом

В Москве зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Как заверила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, уровень инфицирования соответствует сезону.
По ее словам, в структуре заболевших преобладают пациенты с ОРВИ, главным образом с риновирусом (65%) и COVID-19 (27%), который стал привычным сезонным заболеванием в столице.
«Самым распространенным штаммом COVID-19 в Москве продолжает быть FLIRT, а именно его генетические линии. Пациенты достаточно быстро идут на поправку, болезнь зачастую проходит легко и без осложнений», – уточнила Ракова.
При этом вице-мэр напомнила москвичам о необходимости своевременной вакцинации.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»