Дожди и плохой урожай ускорили инфляцию в Свердловской области

В Свердловской области не прекращается рост инфляции: в ноябре она составила 9,2% после 8,5% в октябре. Как сообщили в Уральском главном управлении Центробанка, причины ускорения годового роста цен в регионе – увеличение издержек производителей и поставщиков, сокращение предложения отдельных товаров и ослабление рубля.

По данным аналитиков, большой вклад в общий рост цен на продукты на Среднем Урале внесло подорожание овощей. Так, из-за долгих и обильных дождей во второй половине лета урожай картофеля в Свердловской области и в соседних регионах был ниже, чем в 2023 году. Как следствие, в ноябре цены на картошку заметно выросли. Также увеличились затраты производителей и переработчиков молока на упаковку и логистику. В результате ускорился годовой рост цен на молоко, молочные продукты, сыры и сливочное масло.

«На прилавках свердловских магазинов подорожала продукция, которую завозят из других регионов России, например, красная икра, охлажденная и замороженная красная рыба. Причина этого – снижение объемов вылова и, соответственно, переработки рыбной продукции. В частности, объемы вылова на тихоокеанской лососевой путине 2024 года оказались заметно ниже средних уровней прошлых лет», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Ослабление рубля в ноябре привело к росту цен на ряд импортных промтоваров, а также товаров, в производстве которых используются зарубежные комплектующие и материалы. Стала дороже косметика и парфюмерия (шампуни, туалетная вода, кремы для лица), а также бытовая техника. По этой же причине замедлилось снижение цен на смартфоны. Стоимость проезда в такси тоже увеличилась – перевозчики закладывали в цены рост расходов на оплату труда, моторное топливо и обслуживание автомобилей.

«В целом по стране инфляция в ноябре составила 8,9%. Несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году», – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, 20 декабря Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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