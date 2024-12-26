На генконсульстве Азербайджана приспущен флаг в знак скорби

На генконсульстве Азербайджана в Екатеринбурге спущен флаг и траурная лента – в знак скорби по погибшим в катастрофе Embraier в Казахстане.

Как ранее писал «Новый День», Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых были 16 россиян, в том числе двое жителей Екатеринбурга, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана, три – Киргизии. Как заявил вице-премьер Казахстана и глава комиссии по расследованию причин катастрофы Канат Бозумбаев, в крушении погибли 38 человек.

Всех выживших россиян бортом МЧС России сегодня доставили для лечения в Москву.

Екатеринбург, Елена Васильева

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