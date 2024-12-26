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Четверг, 26 декабря 2024, 21:52 мск

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«Автомобилист» вырвал победу у «Трактора» на последней минуте матча

фото: ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» одержал победу над «Трактором» в очередном раунде «уральского дерби» в КХЛ. Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Первый период прошел без голов, но было много опасных моментов и даже небольшая потасовка хоккеистов незадолго до перерыва. Счет был открыт в середине второго периода. Джесси Блэкер сделал точную передачу на дальнюю штангу, откуда Брукс Мэйсек кистевым броском отправил шайбу в ворота «Трактора» под щитком Зака Фукале. Для немецкого нападающего «Автомобилиста» этот результативный балл стал 250-м в КХЛ. Но уже спустя пару минут гости смогли отыграться. Александр Кадейкин подхватил шайбу на чужой синей линии, ускорился к воротам екатеринбуржцев и отправил шайбу в сетку.

Исход встречи решился на последних минутах игры. Максим Денежкин неожиданно для соперника прорвался вперед и точным броском поразил ворота «Трактора». Челябинцы тут же взяли тайм-аут, но спасти матч не смогли. Степан Хрипунов забил третью шайбу в пустые ворота и не оставил шансов гостям.

Таким образом, в уральском дерби «Автомобилист» повел со счетом 3:2. Ответная и шестая встреча соперников состоится 5 января в Челябинске. Но перед Новым годом команда Николая Заварухина сыграет еще два домашних матча – 28 декабря против магнитогорского «Металлурга» и 30 декабря против тольяттинской «Лады».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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