Вспомнить всё-2024. Выборы президента России

В марте свердловчане, как и вся страна, выбирали президента. В регионе на участки пришли 71,03% избирателей. Первое место с большим отрывом занял Владимир Путин – 82,10%. Второе – кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков (7,31%). Третье занял коммунист Николай Харитонов – 4,32%, четвертое – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий (3,91%).

В целом по стране картина немного отличалась. Второе место занял Николай Харитонов – у него 4,3% голосов, на третьем – Владислав Даванков (3,82%), на четвертом – Слуцкий (3,2%).

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