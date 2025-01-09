Нарколог предупредил об опасности идеи «прокапаться дома»

В первый послепраздничный день на работу вышли не все – традиционно после затяжных каникул часть людей не могут самостоятельно прекратить запой. Некоторые обращаются к народным методам, кто-то ищет возможность поставить капельницы на дому. Однако такой способ «лечения» может быть опасен.

«Я бы предостерег от вызова на дом псевдоспециалистов. Такие услуги, прежде всего, незаконны, потому что вся медпомощь оказывается только в стационаре или амбулаторном отделении. Кроме того, непонятно, что это за люди, являются ли они врачами, какими лекарственными препаратами пользуются. После такого «прокапывания» последствия для организма могут быть необратимы, и, к сожалению, пациентов уже везут к нам в критическом состоянии. Ну нельзя за одну капельницу нормализовать человека, который до этого больше недели злоупотреблял алкоголем», – сказал главный нарколог УрФО и главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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