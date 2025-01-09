В Екатеринбурге изменили расписание работы главного катка

В Екатеринбурге изменили расписание катка на площади. Теперь он будет работать по будням и выходным не с 09:00, а с 11:30.

Как пояснили в пресс-службе катка, на сеанс в 9 утра билетов покупают очень мало: «Практика показала, что сеанс на 9:00 по будням и по выходным не пользуется популярностью – он отменяется. Потратим это время на дополнительную заливку и подготовку льда к следующему катанию. Остальное расписание на каждый день без изменений: 11:30-13:00; 14:00-15:30; 16:30-18:00; 19:00-20:30; 21:30-23:00».

Как ранее писал «Новый День», каток на площади будет работать до 16 февраля. На льду одновременно могут находиться до 500 человек. Катание проходит сеансами по 1,5 часа. В перерывах лед чистят машины «Умка». Билеты на катание можно приобрести на сайте «Катка на площади». Вход – от 300 (для детей и льготников) до 600 рублей (для взрослых). Вход с прокатом коньков и вне очереди стоит в два раза дороже.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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