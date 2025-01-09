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Четверг, 9 января 2025, 21:11 мск

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«Автомобилист» вырвал победу у «Адмирала» на последней минуте матча

фото: ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» в зрелищном домашнем матче обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 4:3. По ходу встречи уральцы постоянно догоняли соперника, но в концовке перевернули игру и забили победную шайбу за 55 секунд до финальной сирены.

Первом периоде «Автомобилист» создал несколько голевых моментов, но не реализовал их. Зато «Адмирал», благодаря успешной контратаке, на 15-й минуте открыл счет – шайбу забросил Кирилл Петьков. Отыграться екатеринбуржцы смогли только в середине второй двадцатиминутки. Владимир Кузнецов отдал точный пас на клюшку партнера, и Артем Каштанов в касание переправил шайбу в ближний угол ворот гостей – 1:1. После этого «Автомобилист» заметно оживился и начал прессинговать в чужой зоне, но вновь пропустил разящую контратаку соперника. Никита Сошников забил вторую и увеличил отрыв «Адмирала».

В третьем периоде хозяева бросились отыгрываться. После продолжительной атаки «Автомобилиста» и нескольких добиваний с пятака Андрей Обидин занес шайбу в ворота соперника. Счет стал 2:2. Однако спустя пару минут Шейн Принс в одиночку выкатился на ворота Владимира Галкина, и защитнику «Автомобилиста» Дарену Дитцу пришлось фолить. Судья назначил штрафной бросок в ворота хозяев, и Принс реализовал его. «Адмирал» снова повел в счете, но сразу после этого схватил два удаления подряд. Если первое большинство екатеринбуржцев выглядело блеклым, то со второй попытки «Автомобилист» добился успеха: Семен Кизимов отдал пас на Анатолия Голышева, и капитан уральской команды сходу пробил в ворота «моряков». При счете 3:3 дело шло к овертайму, но хозяева устроили навал и на последней минуте основного времени Степан Хрипунов с пятака добил шайбу, которую не удержал вратарь Андрей Мишуров. «Автомобилист» одерживает волевую победу над дальневосточным соперником и забирает важные два очка. Сейчас екатеринбургский клуб находится на 5 месте Восточной конференции КХЛ.

Еще один домашний матч «Автомобилист» сыграет 12 января. На льду в Екатеринбурге команда Николая Заварухина встретится с минским «Динамо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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