«Автомобилист» обыграл минское «Динамо» по буллитам в Екатеринбурге

ХК «Автомобилист» в тяжелом матче против минского «Динамо» вырвал победу в серии буллитов. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу уральцев.

«Автомобилист» забил первым: на 14-й минуте голевую комбинацию завершил капитан команды Анатолий Голышев. Но «Динамо» отыгралось уже через три минуты. Сергей Кузнецов убежал в контратаку и бросил, а шайба срикошетила от клюшки защитника и залетела за спину вратарю Владимиру Галкину.

Во втором периоде многое решила игра в неравных составах. Со второй попытки «Автомобилист» реализовал большинство – отличился Джесси Блэкер. Гости быстро отреагировали на пропущенный гол. Виталий Пинчук получил обратный пас от партнера, выкатился к воротам «Автомобилиста» и сравнял счет в матче.

Через пару минут уральцы вновь получили большинство и снова его реализовали. Вратарь «Динамо» отразил первый бросок Брукса Мэйсека, шайба отскочила обратно на клюшку нападающему, и второй бросок канадца был точен. Счет стал 3:2 в пользу хозяев.

В начале третьего периода «Автомобилист» почти четыре минуты провел в меньшинстве, но выстоял против атак «Динамо». И все же минчане на 50-й минуте опять сравняли счет, Диллон Дюбе поймал шайбу после отскока от борта и бросил ее в ближний угол ворот, переиграв Галкина.

В овертайме обе команды создали огромное количество опасных моментов, но забить никто не смог. Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Вратарь екатеринбуржцев Владимир Галкин отразил все броски соперника, а нападающий Александр Шаров отличился единственной точной попыткой и принес победу «Автомобилисту».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube