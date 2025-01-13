47 случаев бешенства зарегистрировано на Среднем Урале за год

Департамент ветеринарии Свердловской области опубликовал статистику эпизоотической ситуации по бешенству в регионе. За 2024 год было зарегистрировано 47 случаев бешенства. Из них 37 – у диких животных, 4 – у домашних собак, 3 – у крупного рогатого скота, 2 ‒ у кошек и 1 ‒ у бездомной собаки.

Как ранее писал «Новый День», летом карантин по бешенству был объявлен в Академическом районе Екатеринбурга. В конце июля на территории детского сада № 39 был найден труп лисенка, исследование показало, что животное было заражено бешенством. При этом жители неоднократно видели диких лис, гуляющих по району. Также случаи бешенства фиксировались в Белоярском и Заречном районах.

Ветврачи напоминают, что люди могут заразиться от больного животного «при укусе, оцарапывании и ослюнении». Если это случилось при контакте с диким или непривитым животным, нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт и поставить антирабическую вакцину.

Бешенство является опасным вирусным заболеванием. Оно приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы и стопроцентной летальности, если прививка не поставлена. В ветеринарных станциях Свердловской области проводят бесплатную вакцинацию домашних собак и кошек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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