В Крыму ожидается прирост туристов в летний сезон, несмотря на разлив мазута в море

Экологическая катастрофа в Черном море не ставит под угрозу летний туристический сезон, считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его мнению, в этом году очень популярным может стать Крым, где есть широкий выбор мест отдыха, исключая побережье.

«Мы находимся почти ежедневно на связи с партнерами и коллегами из Крыма и Краснодарского края, в том числе, обсуждаем экологическую ситуацию. На основе полученной информации я прогнозирую, если не произойдет чего-то экстраординарного, будет существенный прирост туристов в Крым, так как там есть эффект отложенного спроса. Крым не столь зависим от побережья. Там есть великолепные программы оздоровления в санаторно-курортных объектах, историко-культурно-познавательный туризм, экологически-приключенческий, винный и так далее», – отметил эксперт.

Прямо сейчас туроператоры не наблюдают падения спроса на отдых в Краснодарском крае, поскольку в разгаре горнолыжный сезон. Рейсы в Сочи отправляются полными, а стоимость в отелях не снижается. В этом нет ничего удивительного, поскольку ситуация на побережье никак не затрагивает любителей горнолыжного спорта, отметил Михаил Мальцев.

«По летнему сезону, конечно, есть обеспокоенность. Пляжный сезон фактически начинается в первой декаде или середине июня. Есть пять месяцев для решения проблемы, и пока есть все основания полагать, что она будет решена. Да, сейчас много спекуляций и выступлений псевдоэкспертов, и все это может отразиться на раннем бронировании. Но я полагаю, что когда решение проблемы будет просматриваться, динамика бронирования восстановится. Все-таки в прошлые годы по направлениям Анапы и Сочи был неудовлетворенный спрос. Это ключевые российские курорты, и пока им трудно найти полноценную альтернативу», – рассказал собеседник агентства.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два грузовых танкера, которые перевозили более 9 тысяч тонн мазута. Почти 3 тысячи тонн нефтепродуктов вылилось в море. Пятно мазута вынесло на берег протяженностью около 50 километров вблизи Анапы. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба. С последствиями экологической катастрофы борются несколько тысяч волонтеров со всей страны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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