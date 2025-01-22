Банк списал с карты участника СВО все деньги в счет кредитного долга

Один из крупнейших банков России забрал все деньги с зарплатной карты участника СВО в счет долгов по кредиту, хотя недавно был принят федеральный закон о списании долгов этой категории граждан.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов, к нему обратилась жена военнослужащего из Туринска. Она рассказала, что в начале декабря 2024 года ее супруг подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО выполнять воинский долг. На «гражданке» у него остались долги по кредитам.

В соответствии с недавно принятым Госдумой законом участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены три условия: контракт с МО подписан после 1 декабря 2024 года; сумма просроченных кредитных обязательству и контрактника и его супруги не превышают 10 млн руб.; до подписания контракта вынесено судебное решение о взыскании просроченной задолженности и начато принудительное исполнение.

«В нашем случае дата заключения контракта соответствует. Долги по кредитам и судебные решения были. Однако несмотря на то, что приставы прекратили производство, банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца. При этом заявительнице сообщили в банке, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придет к ним лично. Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно», – написал депутат.

Чтобы разобраться в ситуации, Максим Иванов направил запрос председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить обоснованность и законность действий банка в отношении военнослужащего.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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