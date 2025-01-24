Банк вернул участнику СВО деньги, списанные с карты в счет кредитного долга

Военнослужащему-контрактнику вернули все деньги, которые банк ранее списал с его карты в счет погашения долга по кредиту.

Об этом сообщил со ссылкой на супругу бойца депутат Госдумы Максим Иванов. «Полдела сделано. Осталось лишь ответить на один волнительный вопрос: а почему эти деньги, собственно, забирали? Что это было, Ватсон?», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре прошлого года житель Туринска заключил контракт с Минобороны и уехал в зону СВО. Судебные приставы в соответствии с новым федеральным законом закрыли исполнительное производство по долгам мужчины перед банком. Но первую же зарплату кредитное учреждение списало. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, после чего проверку инцидента начала областная прокуратура. В прокуратуре отметили, что по итогам проверки примут решение о мерах реагирования на ситуацию. Иванов, в свою очередь, сообщил, что обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить законность действий банка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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