Прокуратура и ЦБ проверят банк, списавший всю зарплату добровольца с СВО в счет долга

Свердловская прокуратура проводит проверку банка, который списал с зарплатной карты уральского добровольца – участника СВО все деньги в счет долга по кредиту. Житель Туринского района подписал контракт с Минобороны, после чего приставы закрыли исполнительное производство по долгам мужчины перед банком. Но первую же зарплату кредитное учреждение списало. Об этом со ссылкой на жену военнослужащего сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Заявительнице сообщили в банке, что решение могут пересмотреть, если военнослужащий придет к ним лично. Как он это сделает, находясь на СВО, не совсем понятно», – прокомментировал парламентарий.

В прокуратуре отметили, что по итогам проверки примут решение о мерах реагирования на ситуацию. Иванов, в свою очередь, сообщил, что обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой проверить обоснованность и законность действий банка в отношении военнослужащего. «Заодно и посмотрим, как на практике работает недавно принятый федеральный закон о списании долгов участников СВО», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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