«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд

ХК «Автомобилист» после удачной выездной серии вернулся в Екатеринбург и вновь одержал победу. На домашней арене КРК «Уралец» команда Николая Заварухина обыграла омский «Авангард» со счетом 2:1.

Матч получился тяжелым для екатеринбуржцев. С первых минут «Авангард» начал прессинговать и в середине стартового периода открыл счет. Екатеринбуржцы не смогли вывести шайбу из своей зоны, ее перехватили гости и Никита Холодилин добил снаряд в пустой угол ворот Евгения Аликина. Несмотря на давление соперника, «Автомобилист» смог отыграться еще до перерыва. Данил Романцев сделал передачу из-за ворот на выкатившегося Максима Денежкина, который точным броском забил гол.

В начале второго периода «Авангард» забил в большинстве, но судьи отменили гол из-за зафиксированного офсайда омичей. Вскоре и «Автомобилист» получил возможность поиграть в большинстве, но не смог его реализовать. В концовке периода досталось защитнику уральцев Джесси Блэкеру – шайба прилетела ему прямо в лицо, и хоккеист покинул лед. Игру пришлось остановить на несколько минут, чтобы убрать кровь с площадки. Впрочем, после перерыва защитник вернулся в строй.

Третий период начался с большинства «Автомобилиста», и Андрей Обидин эффектно подправил летевшую шайбу в створ ворот «Авангарда». Но судьи отменили гол, поскольку нападающий сыграл высоко поднятой клюшкой. Еще один шанс предоставился уральцам на 55-й минуте после фола игрока «Авангарда». Екатеринбуржцам понадобилось всего 16 секунд, чтобы разыграть комбинацию, которую точнейшим броском завершил Брукс Мэйсек и вывел команду вперед – счет стал 2:1. После чего «Автомобилист», почти весь матч терпеливо оборонявшийся, перешел в атаку и создал еще несколько голевых моментов. Омичи пытались отыграться, но получили еще один штраф в концовке матча, и ничего не смогли сделать.

Это уже седьмая победа «Автомобилиста» подряд, екатеринбургский клуб не проигрывает в КХЛ с 5 января. Сейчас команда находится на третьем месте в Восточной конференции, набрав одинаковое количество очков (62) с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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