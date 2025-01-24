«Автомобилист» вернулся на второе место в Восточной конференции КХЛ

ХК «Автомобилист» одержал восьмую победу подряд и поднялся на вторую строчку Восточной конференции КХЛ. Сегодня на домашнем льду екатеринбуржцы были сильнее тольятинской «Лады». Матч завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Поначалу игра складывалась неудачно для уральцев. «Автомобилист» заработал два штрафа подряд, и второе большинство «Лада» реализовала очень быстро. Никита Попугаев мощным броском попал в верхний угол ворот. После пропущенного гола екатеринбуржцы словно проснулись и понеслись в атаку. Активность принесла результат на 15-й минуте: Степан Хрипунов с неудобной руки отдал пас через пятак, и Андрей Обидин сравнял счет. Но заигравшись в чужой зоне хозяева пропустили контратаку, и Евгений Грошев забил вторую шайбу «Лады» незадолго до перерыва.

Во втором периоде «Автомобилист» снова подвела дисциплина, и вратарю Владимиру Галкину пришлось несколько раз спасать свою команду в меньшинстве. Однако двадцатиминутка осталась за хозяевами. На 36-й минуте после атаки сходу уральцы разыграли красивую комбинацию, которую замкнул Александр Шаров. Счет стал 2:2.

В третьем периоде команды играли очень плотно, не давая бросать по воротам. «Автомобилист» выжидал удачный момент, и он случился на 48-й минуте. Данила Романцев отдал пас Никите Шашкову, который сделал паузу и не оставил шансов вратарю «Лады». Вскоре Шашков отличился и результативной передачей – получив от него пас, Ник Меркли с пятака буквально затолкал шайбу в ворота соперника. В последние минуты «Лада» заменила вратаря на шестового полевого, и Алексей Бывальцев без труда забросил пятую шайбу в пустые ворота гостей. Впрочем, тольяттинцы нашли в себе силы забить еще один гол на последней минуте, который уже ничего не решал.

«Было тяжелое начало. Соперник был быстрее, посвежее нас. Возможно сказалось, что мы за 24 дня провели 11 матчей, побывали во многих часовых поясах. Здорово, что переломили ход матча, в котором много нарушали правила, не успевали за соперником. Мы поменяли тройки нападения, немножко встряхнули ребят, и это дало результат. Особенно понравился третий период, где ребята терпеливо сыграли и забили такие черновые голы», – отметил главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч екатеринбуржцы снова проведут на домашней арене. В понедельник, 27 января, «Автомобилист» сыграет против хабаровского «Амура».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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