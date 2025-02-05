Россельхознадзор аннулировал 24 декларации на сливочное масло и рыбу из Свердловской области

Россельхознадзор обнаружил нарушения свердловских производителей при декларировании сливочного масла и рыбной продукции. Проверка проводилась по документам, загруженным в электронные системы «Меркурий» и «Цербер».

Так, производители масла ИП Мухамадеев, ИП Куваева и ООО «Уральское масло» ссылались на протоколы испытаний продукта, проведенных в неаккредитованной лаборатории. В январе 2025 году Россельхознадзор уже находил нарушения у двух этих предприятий: они использовали фальсификат, добавляя в сливочное масло растительные жиры.

Другие нарушения допустили ООО «Капитан» и ООО «Дельта», которые изготавливают рыбу и морепродукты в городе Полевской. После проверки деклараций инспекторы пришли к выводу, что не вся рыбная продукция прошла лабораторные исследования на соответствие техническому регламенту о безопасности.

По результатам проверки Россельхознадзор признал 24 декларации на пищевые продукты указанных производителей недействительными.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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