В Кургане и Челябинске ветеранов сделают почетными гражданами, в Екатеринбурге пока решают

Прошло около месяца с заседания оргкомитета «Победа», на котором президент России Владимир Путин предложил наделить статусом почетных граждан городов или регионов всех ветеранов Великой Отечественной войны.

Челябинск и Курган уже приняли соответствующие документы, а в Екатеринбурге пока конкретики нет. Напомним, звание почетного гражданина обычно присваивается одному человеку в год накануне Дня города в Екатеринбурге (в августе). Например, в 2023-м, в год 300-летия города, по инициативе мэра Алексея Орлова депутаты меняли положение о присвоении звания, и тогда им наделили четверых человек. В 2024-м власти вновь вернулись к практике 1 год – 1 почетный гражданин, наградив 100-летнего ветерана Великой Отечественной Жоржа Токарева.

Новый регламент в соответствии с инициативой Владимира Путина пока не определен. «Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетного гражданина региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», – говорил ранее Владимир Путин.

Как уже писал «Новый День», в Екатеринбурге осталось 60 ветеранов Великой Отечественной войны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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