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Среда, 5 марта 2025, 11:11 мск

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Участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы одобрила инициативу мэрии о присвоении всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории города, звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Сейчас это 38 человек.

«Обычно звание «Почетный гражданин» присваивается одному человеку в год. Но в 2025 мы отмечаем 80-летие Победы. Это действительно Великая Победа, которая давалась очень тяжелой ценой. Необходимо помнить вклад наших дедов, прадедов, бабушек, всех, кто защищал страну. Мы должны отдать дать дань уважения ветеранам», – прокомментировал председатель думской комиссии Дмитрий Сергин. Окончательное решение должна принять городская дума на пленарном заседании 11 марта.

В пресс-службе мэрии уточнили, что для присвоения почетного звания ветеранам нужно подать соответствующее ходатайство главе Екатеринбурга. К документу необходимо приложить развернутую характеристику кандидата с его биографией и направить в комиссию городской думы.

После утверждения списка участникам Великой Отечественной войны вручат диплом, ленту и знак «Почетный гражданин Екатеринбурга», а также соответствующее удостоверение. Награжденные горожане будут ежемесячно получать выплату в размере трех прожиточных минимумом.

Добавим, что сейчас звание Почетного гражданина Екатеринбурга присвоено 102 персонам. В августе 2024 году почетным статусом был награжден 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, в декабре он ушел из жизни.

Как ранее писал «Новый День», в январе 2025 года президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Минобороны о наделении всех участников Великой Отечественной войны званием почетного гражданина, в том числе на муниципальном уровне.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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