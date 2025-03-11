Екатеринбургские ветераны Великой Отечественной войны получат звание «Почетный гражданин» к маю

Екатеринбургская дума приняла решение о присвоении звания «Почетный гражданин города» всем участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Екатеринбурга. Ветераны получат награды к 9 мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы.

Как пояснила директор департамента организационного и документационного обеспечения Алена Мартынова, подготовкой всех необходимых документов займутся сотрудники районных администраций. На 15 января, когда инициативу Минобороны по награждению ветеранов поддержал президент РФ Владимир Путин, в Екатеринбурге было 38 фронтовиков Великой Отечественной войны. Сейчас их стало меньше, отметила Мартынова.

Работа по сбору документов будет завершена до конца марта. Затем кандидатов должна рассмотреть комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин», а окончательный список утвердит городская дума. Накануне Дня Победы ветеранам вручат диплом, ленту, знак и соответствующее удостоверение. Почетное звание дает право на получение ежемесячной выплаты в размере трех прожиточных минимумов (сейчас это порядка 45 тысяч рублей). Также у ветеранов Великой Отечественной войны сохранятся все федеральные и региональные льготы.

Депутаты отметили, что внеочередное присвоение звания ветеранам не повлияет на ежегодную процедуру выбора почетного горожанина. В августе накануне Дня города депутаты могут наградить еще одного кандидата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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