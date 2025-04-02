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Среда, 2 апреля 2025, 08:55 мск

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Куйвашев на прощание присвоил фронтовикам звание почетных граждан (ДОКУМЕНТ)

Перед самым уходом в отставку Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении звания «Почетный гражданин Свердловской области» 27 участникам Великой Отечественной войны.

«За мужество, смелость и отвагу, проявленные во время сражений в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., присвоить почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Свердловской области», – говорится в документе, опубликованном 1 апреля на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», 11 марта Екатеринбургская гордума приняла решение о присвоении звания «Почетный гражданин города» всем участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Екатеринбурга. Ветераны получат награды к 9 мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы. На 15 января, когда инициативу Минобороны по награждению ветеранов поддержал президент РФ Владимир Путин, в Екатеринбурге было 38 фронтовиков Великой Отечественной войны. Сейчас их стало меньше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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