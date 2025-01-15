Путин подписал указ о разовой выплате ветеранам Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах фронтовикам и их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Мера поддержки также распространяется на тех, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения. Об этом глава государства сообщил на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Размер выплат фронтовикам и их вдовам, а также малолетним узникам концентрационных лагерей составит по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, получат по 55 тысяч рублей.

«Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь», – подчеркнул Путин.

Президент России также поддержал инициативу Минобороны присвоить всем участникам Великой Отечественной войны звание «Почетный гражданин» своих городов и населённых пунктов. «Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», – сказал Путин.

Помимо этого, глава государства Путин попросил губернаторов, мэров, представителей местных властей в ближайшее время лично встретиться с ветеранами ВОВ, чтобы узнать, какие вопросы и проблемы их тревожат, и «обеспечить их решение».

Отметим, что в России осталось около семи тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Такие данные привел министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета.

В мае 2025 года в России отметят 80-летие Дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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