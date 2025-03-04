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Вторник, 4 марта 2025, 10:19 мск

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Уральские ветераны Великой Отечественной войны станут почетными гражданами

Губернатор Евгений Куйвашев предложил свердловским муниципалитетам присвоить звание «Почетный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы.

Как сообщили в ДИПе, почетными гражданами уже являются участники Великой Отечественной войны, живущие в Арамильском и Рефтинском городских округах, а также в муниципальных округах Верхотурский, Качканарский, Пышминский, Североуральский и Тавдинский и Сухой Лог.

Участники Великой Отечественной войны также живут в Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ревде, Реже, Талице и других муниципальных образованиях Среднего Урала.

Решение о присвоении статуса «Почетный гражданин города» принимается местными думами на основании заключения специальных комиссий, действующих в каждом городе. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение о наборе льгот, которые получают почетные граждане.

Как уже сообщал «Новый День», 15 января 2025 года президент Владимир Путин заявил: «Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетного гражданина региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус. Но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках».

В Екатеринбурге осталось 60 ветеранов Великой Отечественной войны. Звание почетного гражданина обычно присваивается одному человеку в год накануне Дня города в Екатеринбурге (в августе). Но в 2023-м, в год 300-летия города, по инициативе мэра Алексея Орлова депутаты меняли положение о присвоении звания, и тогда им наделили четверых человек. В 2024-м власти вновь вернулись к практике 1 год – 1 почетный гражданин, наградив 100-летнего ветерана Великой Отечественной Жоржа Токарева. В этом году пока никакого решения депутаты не приняли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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