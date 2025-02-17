Заместитель министра транспорта ушел в отставку

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин отправлен в отставку. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики.

В 2022 году Брусянин попал в новости из-за своего неоднозначного заявления. Он сказал, что давка в автобусах происходит из-за студентов с рюкзаками. «…Cтуденты не снимают рюкзаки при посадке в автобус, что приводит к дополнительному заполнению свободного пространства. В связи с чем хотелось бы отметить необходимость соблюдения общепринятых норм поведения в общественном транспорте, которые позволят обеспечить комфорт поездки для окружающих», – заявил замминистра.

Добавим, бывший шеф Брусянина, экс-министр Василий Старков, 3 февраля был приговорен к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей за взятку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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