«Автомобилист» победил «Амур» в благотворительном матче в Екатеринбурге

ХК «Автомобилист» начал новую домашнюю серию матчей с победы. Сегодня в КРК «Уралец» екатеринбуржцы обыграли хабаровский «Амур» со счетом 5:3.

«Автомобилист» открыл счет на 7-й минуте: гол в одиночку соорудил Ник Меркли. Гости ответили двумя забитыми шайбами, отличись Александр Щемеров и Девин Броссо.

Сравнять счет уральцам удалось в середине второго периода, причем гол забил Даниил Валитов, для которого эта шайба стала дебютной в КХЛ. Через пару минут «Автомобилист» заработал большинство и почти сразу реализовал его. После быстрой перепасовки Александр Шаров забросил в пустой угол ворот соперника.

В третьем периоде игрок «Амура» получил четырехминутный штраф. На экваторе большинства Да Коста и Мэйсек вывели на бросок Шарова, который оформил дубль. «Автомобилист» повел в счете 4:2, но хабаровчане не сдавались. В середине заключительной двадцатиминутки Сергей Лапин отыграл одну шайбу, сделав разрыв в счете минимальным. На 58-й минуте гол Степана Хрипунова в ворота «Амура» снял все вопросы о победителе матча.

Домашняя игра «Автомобилиста» была посвящена международному Дню борьбы с детским раком. Это уже седьмая совместная благотворительная акция екатеринбургского клуба и фонда «Дети России». Во время матча болельщики могли внести пожертвования и купить сувениры из специальной клубной линейки. Все собранные деньги будут направлены на покупку оборудования для детского онкоцентра ОДКБ в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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