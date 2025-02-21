Монахи создали пожарную дружину под названием «БОБР» (ФОТО)

В мужском монастыре Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме появилась собственная пожарная дружина, состоящая из монахов и послушников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, новая дружина получила название «БОБР», что значит «Братский отряд быстрого реагирования». Отряд стал первым пожарным подразделением, созданным в Русской православной церкви в Свердловской области.

Дружинники прошли обучение в учебном центре МЧС и получили от него пожарный модуль. Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня культовому месту.

Создание дружины стало возможным благодаря длительному сотрудничеству между добровольцами, Екатеринбургской епархией Русской православной церкви и Главным управлением МЧС России по Свердловской области.

Напомним, последний крупный пожар в монастыре на Ганиной Яме произошел в ночь на 4 октября 2018 года. Огнем было охвачено около 70 квадратных метров здания храма. У здания были частично повреждены стены, крыша и кровля. Кроме того, покосился один из куполов, разбиты некоторые окна. Следствие установило, что церковь поджог 20-летний парень, ему дали условный срок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube