На Ганиной Яме снова горела церковь

Минувшей ночью в Среднеуральске снова горел один из храмов комплекса Ганина Яма, построенном на месте обнаружения царских останков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило около половины второго ночи. Огнем к моменту приезда пожарных были повреждены кровля, а также церковная утвраь на втором этаже храма.

Открытое горение было ликвидировано спустя примерно час. К утру была завершена проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара еще устанавливается. На месте работают дознаватели и эксперты испытательной лаборатории. Пострадавших нет.

Екатеринбург, служба информации

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