На Ганиной Яме приступили к ремонту храма, который пострадал во время пожара (ФОТО)

На Ганиной Яме восстанавливают храм Святых Царственных Страстотерпцев, горевший на этой неделе. Как передает побывавший на площадке корреспондент РИА «Новый День», рабочие оградили здание по периметру и начали выставлять строительные леса.
Напомним, пожар в храме на Ганиной Яме произошел в ночь на 4 октября. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огнем было охвачено около 70 квадратных метров здания. Видно, что у здания после пожара частично повреждены стены, крыша и кровля. Кроме того, покосился один из куполов, разбиты некоторые окна.
«Новый День» уже писал о том, что свердловские полицейские задержали подозреваемого в поджоге храма на Ганиной Яме. К слову, предполагаемый поджигатель сам явился в полицию, чтобы заявить о пропаже документов. При допросе он пояснил, что поджег храм и прихватил деньги из ящика для пожертвований, поясняют правоохранители.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 05.10.18
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