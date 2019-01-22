Поджигатель храма на Ганиной яме отделался условным сроком

В Верхней Пышме вынесли приговор парню, который поджег храм на Ганиной Яме. 20-летний молодой человек осужден на 2 года колонии условно с испытательным сроком 2 года.

Как уточнили в пресс-службе Верхнепышминского суда, мужчину судили в особом порядке, он пошел на сделку со следствием. Взыскивать с него деньги за испорченное имущество будут в рамках гражданского производства.

Напомним, пожар в храме на Ганиной Яме произошел в ночь на 4 октября. Огнем было охвачено около 155,8 кв. м здания. У храма после пожара были частично повреждены стены, крыша и кровля, покосился один из куполов, разбиты окна. Поджигатель сам явился в полицию. Правда, не с повинной, а чтобы заявить о пропаже документов. «При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП», – комментировал ранее руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 22.01.19

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