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Пятница, 5 октября 2018, 11:49 мск

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Пожар на Ганиной Яме устроил поджигатель и похититель пожертвований

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Свердловские полицейские задержали подозреваемого в поджоге храма на Ганиной Яме. «Изъятые на месте происшествия вещественные доказательства позволили полицейским выдвинуть версию о поджоге. После детального опроса возможных свидетелей и очевидцев происшествия, исследования собранных улик оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался уроженец Екатеринбурга 1998 года рождения, ранее судимый за кражу», ‒ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Примечательно, что предполагаемый поджигатель сам явился в полицию. Правда, не с повинной, а чтобы заявить о пропаже документов. «При допросе он пояснил, что не только поджег храм, а также похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотив его дикого поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска», – сообщил руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

По итогам начавшейся проверки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Сычева

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