Поджигателю храма на Ганиной Яме грозит до пяти лет колонии

Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего екатеринбуржца, обвиняемого в поджоге Храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 октября 2018 года молодой человек, проходивший реабилитацию на территории мужского монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев, через служебную калитку прошел в помещение кладовой, расположенной вблизи здания храма. Там он увидел на полу ковры и ветошь, которые поджег с помощью зажигалки. Затем, проследовав к храму, той же зажигалкой подпалил ветошь в отверстии воздуховода на фасаде здания. В результате поджога огнем было повреждено здание Храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев общей площадью 155,8 кв.м., а также уничтожено иное имущество монастыря.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в ночь с 3 на 4 октября, около половины второго ночи. К моменту приезда пожарных пострадали кровля, а также церковная утварь на втором этаже храма. Изъятые на месте происшествия вещдоки позволили полицейским сразу выдвинуть версию о поджоге.

Добавим, поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

Избирком назвал будущие горячие точки на карте Свердловской области. / В Екатеринбурге заразного туберкулезника отправили на принудительное лечение. / Синоптики признали уральские морозы аномальными. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»