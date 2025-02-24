российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 февраля 2025, 22:14 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Автомобилист» в упорном матче обыграл «Витязь»

фото: ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» одержал домашнюю победу над подмосковным «Витязем». Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом периоде уральцы схватили сразу три удаления, но первыми открыли счет. На 17-й минуте после быстрой контратаки шайбу забил Стефан Да Коста. Но незадолго до перерыва «Автомобилист» пропустил гол в раздевалку. Андрей Чивилеев с пятака протолкнул шайбу в ворота Евгения Аликина.

Во второй двадцатиминутке екатеринбуржцы вновь вышли вперед. Данил Романцев в суматохе у ворот «Витязя» не растерялся, подобрал шайбу и забросил ее в ближний угол. Этот гол стал победным в матче. В третьем периоде гости предпринимали попытки отыграться, штурмуя ворота хозяев, но «Автомобилист» уверенно отбился.

«Нам важно было одержать победу после проигрыша «Северстали». В первом периоде мы были медленными в обороне. Соперник – довольно быстрая команда, мы не успевали их накрывать в зоне обороне, тяжело справлялись. Отсюда и удаления. Хорошо, чтобы была контратака и забили гол. Но концовка периода была нервозная. Был мужской разговор в раздевалке. Это повлияло на парней, они собрались и дальше играли неплохо. В концовке не хватило правильной игры, у соперника была три шанса забить. Здорово, что победили», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Уральцы сыграют еще один матч на домашней арене, прежде чем отправиться на выезд. В среду, 26 февраля, «Автомобилист» встретится с «Ак Барсом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» победил «Амур» в благотворительном матче в Екатеринбурге / ХК «Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина / ХК «Автомобилист» ввел новые правила продажи билетов на домашние матчи / «Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ / «Автомобилист» возглавил Индекс силы команд КХЛ / «Автомобилист» продлил победную серию до 9 матчей: на домашнем льду обыграл «Амур» / «Автомобилист» вернулся на второе место в Восточной конференции КХЛ / «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,