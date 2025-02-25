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Вторник, 25 февраля 2025, 09:37 мск

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Екатеринбуржцы рассказали, какие блины они любят и сколько их способны съесть

В России продолжается масленичная неделя. «Новый День» уже писал об индексе блинов на этот год, о том, как сделать главное блюдо недели более полезным, и о том, как не объесться этим калорийным угощением.

Кроме того, «Новый День» провел опрос екатеринбуржцев, которые поделились своими рецептами любимых блинов, начинок, а также признались, сколько штук могут съесть за раз, когда их видят и когда никто не видит. Все подробности – в видео «Нового Дня».

Екатеринбуржцы о блинах

Екатеринбург, Елена Васильева

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