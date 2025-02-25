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Вторник, 25 февраля 2025, 10:11 мск

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«Автомобилист» объявил дату продажи билетов на первый матч на «УГМК Арене»

ХК «Автомобилист» официально подтвердил переезд на новую ледовую арену. Первый матч на «УГМК Арене» состоится 10 марта, «Автомобилист» сыграет против московского ЦСКА. Билеты на матч поступят в продажу 7 марта, о подробностях клуб сообщит позже.

Тестовые игры на ледовой арене уже проходят. В пятницу, 28 февраля, в новом спортивном объекте состоится матч Молодежной хоккейной лиги между командами «Авто» и «Толпар». На него смогут попасть ограниченное количество зрителей, доступ на арену будет у обладателей клубных абонементов на текущий сезон. Также ограниченное количество бесплатных билетов появится в кассах «УГМК Арены» для всех желающих. Их можно получить 27 февраля с 11 до 20 часов. При этом в одни руки будут давать не более двух билетов.

Напомним, вместимость новой ледовой арены в Екатеринбурге на хоккейных матчах – более 12 тысяч зрителей. Действующий КРК «Уралец» вмещает только 5,5 тыс. болельщиков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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