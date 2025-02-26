российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 февраля 2025, 20:54 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Автомобилист» в 1000-м матче КХЛ победил «Ак Барс»

фото: ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» сегодня одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1. Эта игра стала исторической для екатеринбургского клуба – «Автомобилист» провел 1000-й матч в КХЛ и попрощался с КРК «Уралец». В марте команда переедет на «УГМК Арену».

Хозяева открыли счет за две минуты до конца первого периода. Ник Эберт получил пас от Егора Алексеева, сделал паузу и точным броском отправил шайбу в «домик» вратарю казанцев. «Ак Барс» отыгрался на экваторе матча – на 29-й минуте гол забил Радэль Замалтдинов. Но вскоре «Автомобилист» вновь вырвался вперед. Брукс Мэйсек выкатился в центр чужой зоны и бросил сам – точно в «девятку» ворот гостей. В третьем периоде «Ак Барс» усилил давление, но екатеринбуржцы грамотно оборонялись и сохранили победный счет на табло.

Обыграв «Ак Барс», «Автомобилист» максимально приблизился к первой строчке Восточной конференции – до «Трактора» осталось всего одно очко. Следующие три матча екатеринбургский клуб проведет на выезде, а первая домашняя игра, 10 марта, состоится уже на новой ледовой арене.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» объявил дату продажи билетов на первый матч на «УГМК Арене» / «Автомобилист» в упорном матче обыграл «Витязь» / «Автомобилист» победил «Амур» в благотворительном матче в Екатеринбурге / ХК «Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина / ХК «Автомобилист» ввел новые правила продажи билетов на домашние матчи / «Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ / «Автомобилист» возглавил Индекс силы команд КХЛ / «Автомобилист» продлил победную серию до 9 матчей: на домашнем льду обыграл «Амур»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,