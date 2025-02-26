«Автомобилист» в 1000-м матче КХЛ победил «Ак Барс»

ХК «Автомобилист» сегодня одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1. Эта игра стала исторической для екатеринбургского клуба – «Автомобилист» провел 1000-й матч в КХЛ и попрощался с КРК «Уралец». В марте команда переедет на «УГМК Арену».

Хозяева открыли счет за две минуты до конца первого периода. Ник Эберт получил пас от Егора Алексеева, сделал паузу и точным броском отправил шайбу в «домик» вратарю казанцев. «Ак Барс» отыгрался на экваторе матча – на 29-й минуте гол забил Радэль Замалтдинов. Но вскоре «Автомобилист» вновь вырвался вперед. Брукс Мэйсек выкатился в центр чужой зоны и бросил сам – точно в «девятку» ворот гостей. В третьем периоде «Ак Барс» усилил давление, но екатеринбуржцы грамотно оборонялись и сохранили победный счет на табло.



Обыграв «Ак Барс», «Автомобилист» максимально приблизился к первой строчке Восточной конференции – до «Трактора» осталось всего одно очко. Следующие три матча екатеринбургский клуб проведет на выезде, а первая домашняя игра, 10 марта, состоится уже на новой ледовой арене.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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