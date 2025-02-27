Возбуждено уголовное дело по факту нападения ротвейлера на женщину с ребенком

После нападения ротвейлера на женщину с ребенком возбудили уголовное дело. Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, дело возбуждено по ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования устанавливаются также причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Как уже сообщал «Новый День», вчера днем агрессивный ротвейлер напал на женщину с маленьким ребенком на улице Медногорской в поселке Широкая Речка. Собака набросилась на ребенка, женщине пришлось лечь на землю и закрыть его собой. Ребенок не пострадал, но у самой женщины – рваные укушенные раны, она обратилась в травмпункт. Она планирует также написать заявление в полицию. Как сообщает группа «Безумный Екб» «ВКонтакте», ротвейлер сбежал от хозяина, одного из жителей поселка, причем уже не в первый раз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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