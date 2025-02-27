Ротвейлер набросился на мать с ребенком, женщина закрыла сына собой

Агрессивный ротвейлер напал на женщину с маленьким ребенком на улице Медногорской в поселке Широкая Речка.

Собака набросилась на ребенка, женщине пришлось лечь на землю и закрыть его собой. Ребенок не пострадал, но у самой женщины – рваные укушенные раны, она обратилась в травмпункт. Она планирует также написать заявление в полицию. Как сообщает группа «Безумный Екб» ВКонтакте, ротвейлер сбежал у одного из жителей поселка, причем уже не в первый раз.

В СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«В настоящее время следователем Следственного комитета выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, будут истребованы характеризующие материалы в отношении участников данного инцидента и будут установлены причины и условия, которые способствовали произошедшему, для недопущения впредь подобных фактов», – сообщили в СУ СКР.

Также проверку начала прокуратура. По результатам надзорных мероприятий ведомство примет меры, направленные на восстановление нарушенных прав, в том числе на взыскание компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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