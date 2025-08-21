Пострадавшая от нападения собаки женщина потребовала от виновных 735 тысяч рублей (ФОТО)

В Екатеринбурге начался суд между Надеждой Поляковой, которая в феврале с 6-летним сыном пострадала от нападения агрессивного ротвейлера на Широкой Речке, и хозяевами животного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, потерпевшая сторона просит компенсацию в 735 тысяч рублей, так как здоровью ребенка был причинен вред. По словам матери, теперь он состоит на учете у невролога, в будущем у него может развиться эпилепсия, у ребенка приступы и ночные кошмары. При этом Надежда не настаивает на привлечении владельцев животного к уголовной ответственности или усыплении собаки.

Представитель ответчиков считает, что сумма исковых требований завышена, так как Ольга Тупоногова, владелица собаки, уже неоднократно попросила у Надежды прощения и передала ей 100 тысяч рублей. Уголовное дело было прекращено из-за того, что вред, причиненный потерпевшим, не признали тяжким. Также адвокат заявил ходатайство о закрытии суда от журналистов, по его словам, ответчикам угрожают, после публикации истории в СМИ их затравили. Кто-то пытался подбросить собаке яд. Однако сейчас с ней все в порядке, она по-прежнему живет с хозяевами.

Судья не нашла нужным закрывать процесс от СМИ. Началось изучение материалов дела, будет ли сегодня вынесено решение – неизвестно.

Как уже сообщал «Новый День», 26 февраля 2025 года агрессивный ротвейлер напал на женщину с маленьким ребенком на улице Медногорской в поселке Широкая Речка. Собака набросилась на ребенка, женщине пришлось лечь на землю и закрыть его собой. Они пролежали на снегу около 30 минут. Ребенок не пострадал, но у самой женщины – рваные укушенные раны, она обратилась в травмпункт.

В марте пострадавшая поделилась новыми подробностями нападения ротвейлера на нее и ее шестилетнего сына в эфире Первого канала. «Мы с сыном увидели собаку, гуляющую по улице без поводка, без намордника. Она начала прыгать на ребенка, я закрыла его собой, и мы пролежали 30 минут на снегу. У меня были поранены руки. Моя кровь капала на голову ребенку. Он плакал и говорил: «Мама, не умирай». Теперь его мучают кошмары, что большая черная собака бежит за ним и съедает его», – рассказала Надежда Полякова в программе «Мужское и женское».

Екатеринбург, Егор Акулинин, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

