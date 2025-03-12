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Среда, 12 марта 2025, 09:15 мск

Новости Екатеринбург

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«Моя кровь капала на голову ребенку», – жертва нападения ротвейлера выступила на Первом канале

Жительница Екатеринбурга Надежда рассказала в эфире Первого канала новые подробности нападения ротвейлера на нее и ее шестилетнего сына в конце февраля.

«Мы с сыном увидели собаку, гуляющую по улице без поводка, без намордника. Она начала прыгать на ребенка, я закрыла его собой, и мы пролежали 30 минут на снегу. У меня были поранены руки. Моя кровь капала на голову ребенку. Он плакал и говорил: «Мама, не умирай». Теперь его мучают кошмары, что большая черная собака бежит за ним и съедает его», – рассказала Надежда Полякова в программе «Мужское и женское».

Также на передачу приехал екатеринбуржец Денис, который пытался помочь и заснял на видео нападение собаки. По его словам, он сам уже попадал в подобные ситуации, поэтому, когда видит агрессивную собаку, сразу начинает ее снимать. Денис рассказал, что смог посадить в автомобиль сначала ребенка, а потом Надежду, когда ее отец отодвинул пса граблями. По словам соседей, в поселке было уже очень много пострадавших от этой собаки, хозяйка за ней почти не следит. В день нападения кто-то из соседей выстрелил в ротвейлера из травмата, но серьезных травм пес не получил. Его хозяйка ни с кем на контакт не идет, заявляя, что ждет результатов судебно-медицинской экспертизы.

Как уже сообщал «Новый День», 26 февраля агрессивный ротвейлер напал на женщину с маленьким ребенком на улице Медногорской в поселке Широкая Речка. Собака набросилась на ребенка, женщине пришлось лечь на землю и закрыть его собой. Ребенок не пострадал, но у самой женщины – рваные укушенные раны, она обратилась в травмпункт.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования устанавливаются также причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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